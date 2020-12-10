По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, нужно отказаться от употребления алкоголя за 14 дней до первой вакцинации. 42 дня (шесть недель) после первой инъекции тоже стоит вести трезвый образ жизни. Таким образом, желательно стать абсолютным трезвенников на восемь недель.

вино

По ее словам, при употреблении алкоголя организм подвергается сильной интоксикации, он вынужден с этим бороться, и формирование иммунитета, цель вакцинации, снижается.

По мнению разработчика вакцины «Спутник V», директора центра Гамалеи Александра Гинцбурга, полный запрет на алкоголь во время вакцинации не обязателен. Однако в течение трех дней после прививки выпивать не следует. Это правило действует при любой прививке, не только от коронавируса. Чрезмерное употребление спиртного снижает иммунитет, подчеркнул эксперт.

Врач-нарколог из Москвы Алексей Казанцев отметил, в свою очередь, что алкоголь может резко снизить эффективность прививки. Выпивка повышает риск аллергической реакции, и все может закончиться анафилактическим шоком и летальным исходом: шок и смерть.

Вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что иммунитет формируется 42 дня после ввода вакцины, и в этот период необходимо ограничить алкоголь.

Врач и телеведущий Александр Мясников отмечал, что алкоголь противопоказан при приёме любых препаратов, и имеет смысл отказаться от него накануне и в день вакцинации, а также пару дней после.