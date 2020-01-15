Председатель саморегулируемой организации микрофинансовых организаций «Микрофинансирование и развитие» Эльман Мехтиев связал предложение лидера ЛДПР Владимира Жириновского простить россиянам их долги микрофинансовым организациям с парламентскими выборами 2021 года.

«Мы не предполагали, что выборная кампания 2021 года уже началась. К сожалению, многие политики ежегодно выступают с такими заявлениями, которые только добавляют очков их популярности», — заявил он в среду, 15 января, в эфире НСН.

По словам Мехтиева, предложение является оторванным от реальности.

«Люди не чувствуют реального роста доходов, особенно те, кого называют социально уязвимыми. И чем больше будут закручиваться гайки, чем меньше у них будет шансов получить средства, поскольку собственных доходов не хватает, тем больше они будут обращаться в теневой сектор», — сказал он.

Мехтиев подчеркнул, что если человеку нужны деньги, он всё равно их где-то займет, поэтому «лучше пусть он их занимает под фонарем, где есть регулирование и контроль, чем в темноте, куда никто не хочет ходить».

Ранее в этот же день Жириновский заявил, что микрофинансовые организации и коллекторские агентства в России необходимо ликвидировать, сообщает RT. Политик также считает, что необходимо списать долги россиян на все 40 млрд рублей перед ними.