Призовой фонд Лиги чемпионов по футболу в сезоне-2020/21 составит 1,95 млрд евро, сообщает официальный сайт УЕФА. Каждый участник группового этапа получит по 15,25 млн евро, каждая победа на этой стадии принесет команде 2,7 млн, а ничья — 0,9 млн.

За выход в 1/8 финала команда заработает 9,5 млн, в четвертьфинал — 10,5 млн, в полуфинал — 12 млн. За участие в финале клубы обогатятся 15 млн, а победитель получит дополнительно 4 млн. Участники Суперкубка УЕФА заработают еще по 3,5 млн, а победителю на счет поступит еще миллион евро.

Также клубы получат выплаты, основанные на рейтинге, рассчитанном по итогам выступлений за десять лет. Кроме баллов, набранных за этот период, начисляются бонусные баллы за победы в Лиге чемпионов/Кубке европейских чемпионов, Лиге Европы/Кубке УЕФА, Кубке кубков и Суперкубке УЕФА.

Сумма в 585 млн евро разбита на «доли коэффициентов», каждая доля — 1,108 млн. Клуб с самой низкой позицией в рейтинге получит одну долю (1,108 млн). Следующая позиция — две доли, и так далее. Клуб с наивысшим рейтингом получит 32 доли (35,46 млн).

Напомним, что Россия на групповой стадии Лиги чемпионов будет представлена тремя клубами — «Зенитом», «Локомотивом» и «Краснодаром».