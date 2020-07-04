Как ранее сообщили ученые после проведенного масштабного исследования, постоянная слабость и сонливость у пенсионеров могут свидетельствовать о серьезных нарушениях в организме.

зевота

Врач-терапевт Виктор Лишин отмечает, что частая сонливость может говорить о ряде заболеваний почти всех систем организма, причем не только у пенсионеров. Нужно обратить внимание на частоту зевания, сообщил врач. Частая зевота (больше 20—25 раз в сутки) не всегда возникает из-за скуки или естественных процессов. Она может быть признаком болезни сердца и даже рака. Если вы заметили, что часто зеваете, обязательно обратитесь к специалисту.

У пожилых людей дневная сонливость часто связана с высоким риском сердечно-сосудистых заболеваний и диабетом. Исследователи опросили около 11 000 человек старше 65 лет на предмет хронической усталости и сонливости. 24% респондентов рассказали о сильной сонливости, у 41% из них сонливость была на постоянной основе.

Изучив медкарты пенсионеров, эксперты выяснили, что риск развития диабета или высокого артериального давления был в 2,3 раза выше у тех, кто чувствовал сонливость постоянно. У них также было в два раза больше шансов заболеть раком.

— Если мы говорим о разовой усталости и сонливости, когда они длятся максимум 2—3 дня, то переживать не стоит. Это, скорее всего, последствия недосыпа, стресса и просто накопленная усталость. Но если пенсионер жалуется на ухудшение состояния в течение недели и побольше, то это повод обратиться к терапевту, — порекомендовал Лишин.