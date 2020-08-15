Когда перекрывается просвет или разрывается стенка сосуда, расположенного в головном мозге, случается инсульт. Он может быть ишемическим (тромб перекрывает просвет кровеносного сосуда) и геморрагическим (рвется стенка артерии, снабжающей кровью участок мозга).

голова

Процесс повреждения мозга может развиваться стремительно, и чем дольше человеку не оказывается медпомощь, тем больше происходит необратимых изменений.

Что может привести к инсульту? Во-первых, наследственность: если у человека «слабые» сосуды, у него может развиться аневризма, которая, достигнув определенного размера, разорвется, и произойдет геморрагический инсульт. Или если у человека есть склонность к накоплению «плохого» холестерина, то в его сосудах будут образовываться бляшки, сужающие просвет и способствующие образованию тромбов.

Во-вторых, это приобретенные привычки и болезни: курение, гипертония, аритмия, ожирение и сахарный диабет.

Первые признаки инсульта могут появиться за месяц до приступа. К ним относятся обмороки, онемения конечностей, повышение давления, чувство усталости, слабость, помутнение зрения в одном глазу, частые приступы икоты, затекание шеи, нарушение ритма дыхания, мигрени.

В группе риска находятся мужчины старше 45 лет и женщины старше 55 лет, но сегодня нередки случаи инсульта и у 30-летних, и у тех, кому только исполнилось 25.