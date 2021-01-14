По словам британского медика Дэна Банстоуна, можно с некоторой долей вероятности определить, что человек переболел коронавирусом нового типа, хотя мог и не подозревать об этом. До двадцати процентов зараженных переносят заболевание в легкой форме.

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Такие люди могут испытывать ощущения, сходные с теми, которые проявляются при незначительном недомогании. Это может быть усталость, снижение работоспособности, боли в голове или горле, ноющие мышцы или суставы.

Человек, по словам медика, описывают свое состояние очень расплывчато, чаще всего говоря, что с ним «что-то не так». Если оно затягивается, лучше обратиться к врачу, советует Банстоун.

Единственный точный способ узнать, перенесли ли вы коронавирус — сдать тест на антитела, отмечают специалисты.

Нас ждёт и третья волна коронавируса, как это было с другими эпидемиями, рассказал российский врач Денис Проценко. Это результат исторического анализа, ведь ковид — не первая атака вируса на человечество. Все они протекали в три волны и были связаны с сезонными вспышками. Например, испанка.

Ранее доктор Комаровский назвал неожиданную опасность потери обоняния при коронавирусе. По его словам, есть две ситуации, когда его отсутствие может реально угрожать жизни. Первая связана с тем, что становится невозможным определить качество продуктов. Вторая — когда человек не может ощущать запах дыма и газа.