СПОРТ

Прижатый к сетке бразильский боец отправил американского соперника в нокаут коленом

13:40 26/01/2020

Бразилец Герберт Бернс победил американца Нэйта Ландвера на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата. Поединок UFC проходил в Северной Каролине, Бернс одолел соперника в первом раунде.

На видео заметно, как Ландвер прижал Бернса к сетке и провел серию ударов. Но бразилец выстоял и угодил коленом в лицо своего противника. Спортсмен из США рухнул на ринг, а Бернс бросился добивать его. В результате судья зафиксировал нокаут.

Для Бернса и для Ландевера данный бой стал первым под эгидой UFC. Известно, что на счету бразильца десять побед и два поражения в ММА. За плечами американца 13 побед и три поражения.

Напомним, ранее уволенную за драку с грабителем продавщицу позвали в UFC. Девушка силой остановила мужчину, который пытался вынести из магазина товар, не заплатив. Позднее она была уволена за нарушение правил компании.

Herbert Burns (10-2) announces his UFC arrival in style, punishing the aggression of M-1 champ Nate Landwehr with a crushing, first-round knee! Gilbert's younger brother scores his first KO and fourth straight finish. He owns eight total stoppages, seven in round one. #UFCRaleigh pic.twitter.com/MrL74kuO1v — Kyle Johnson (@VonPreux) January 25, 2020



