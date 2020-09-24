Главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян заявила в Instagram, что ей «сказочно повезло» с родственниками, и они все вместе без проблем уживаются под одной крышей.

View this post on Instagram Вы часто спрашиваете, как уживаться такому количеству народа в одном доме. Советовать не буду, просто расскажу, как у нас. ⠀ Во-первых, во-вторых и в-третьих, мне сказочно повезло. ⠀ Моя мама ужилась бы не то что со мной, а даже с Медузой горгоной. Она, слава Богу, совершенно позитивный, тактичный и всем довольный человек — живет ли она в халупе с крысами без воды и туалета или в подмосковном доме с собственной спальней и санузлом. ⠀ Свекровь моя, царственная, аристократичная, умная, деликатная, меня очень любит, не пропускает ни один эфир, хвалит, гордится, всегда на моей стороне — чего мне еще желать? А если сделает замечание — костюм ей мой не понравился или морковь в оливье я нарезаю не так, как она привыкла, — так мне не трудно отдать костюм сестре и резать морковь так, как она сказала. ⠀ Мне неловко давать взрослым людям советы, но раз это кому-то интересно, скажу: если хотите мира в семье, ведите себя со свекровью так, как вели себя со своим мужем, когда он еще не был мужем, а вы только-только хотели ему понравиться. Ведь вы же не стали бы носить то, что ему не нравится, готовить так, как ему невкусно, ворчать и портить ему настроение? Вот и весь секрет. ⠀ И еще — и мне, и Тиграну привычно жить 'всем кагалом'. Мы не умеем по-другому, нам по-другому скучно и одиноко:) Не представляете, как он ругается, когда теща уезжает на пару дней навестить родню в Адлере. Ходит злой, пока она не вернется. И мне не хватает тепла, когда уезжает Лаурочка Ашотовна. ⠀ Это такие золотые моменты, когда я прихожу с работы очень поздно, все уже спят, а она, как и я, сова — не спит. Я захожу во все комнаты перекрестить детей и к ней захожу. И она мне говорит: 'Что, Марго, ты пришла? Бокальчик вина хочешь выпить? Ну, пойдем!' ⠀ Хорошо нам вместе, в общем. Спасибо, Господи. A post shared by Маргарита Симоньян (@_m_simonyan_) on Sep 24, 2020 at 4:09am PDT

По словам Симоньян, ее мама — «совершенно позитивный, тактичный и всем довольный человек», который смог бы ужиться даже с Медузой Горгоной.

«Свекровь моя — царственная, аристократичная, умная, деликатная, меня очень любит, не пропускает ни один эфир, хвалит, гордится, всегда на моей стороне. Чего мне еще желать?» — рассказала журналистка.

Она также дала совет своим подписчицам о том, как ужиться со свекровью.

«Если хотите мира в семье, ведите себя со свекровью так, как вели себя со своим мужем, когда он еще не был мужем, а вы только-только хотели ему понравиться. Ведь вы же не стали бы носить то, что ему не нравится, готовить так, как ему невкусно, ворчать и портить ему настроение? Вот и весь секрет», — заявила она.

Симоньян также отметила, что они с мужем, режиссером Тиграном Кеосаяном, привыкли «жить всем кагалом» и по-другому им было бы «скучно и одиноко.

»Рамблер» писал, что ранее Маргарита Симоньян назвала суд по делу о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова «отвратнейшим фарсом» и осудила актера за отказ признать вину.