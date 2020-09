View this post on Instagram

Вы часто спрашиваете, как уживаться такому количеству народа в одном доме. Советовать не буду, просто расскажу, как у нас. ⠀ Во-первых, во-вторых и в-третьих, мне сказочно повезло. ⠀ Моя мама ужилась бы не то что со мной, а даже с Медузой горгоной. Она, слава Богу, совершенно позитивный, тактичный и всем довольный человек — живет ли она в халупе с крысами без воды и туалета или в подмосковном доме с собственной спальней и санузлом. ⠀ Свекровь моя, царственная, аристократичная, умная, деликатная, меня очень любит, не пропускает ни один эфир, хвалит, гордится, всегда на моей стороне — чего мне еще желать? А если сделает замечание — костюм ей мой не понравился или морковь в оливье я нарезаю не так, как она привыкла, — так мне не трудно отдать костюм сестре и резать морковь так, как она сказала. ⠀ Мне неловко давать взрослым людям советы, но раз это кому-то интересно, скажу: если хотите мира в семье, ведите себя со свекровью так, как вели себя со своим мужем, когда он еще не был мужем, а вы только-только хотели ему понравиться. Ведь вы же не стали бы носить то, что ему не нравится, готовить так, как ему невкусно, ворчать и портить ему настроение? Вот и весь секрет. ⠀ И еще — и мне, и Тиграну привычно жить 'всем кагалом'. Мы не умеем по-другому, нам по-другому скучно и одиноко:) Не представляете, как он ругается, когда теща уезжает на пару дней навестить родню в Адлере. Ходит злой, пока она не вернется. И мне не хватает тепла, когда уезжает Лаурочка Ашотовна. ⠀ Это такие золотые моменты, когда я прихожу с работы очень поздно, все уже спят, а она, как и я, сова — не спит. Я захожу во все комнаты перекрестить детей и к ней захожу. И она мне говорит: 'Что, Марго, ты пришла? Бокальчик вина хочешь выпить? Ну, пойдем!' ⠀ Хорошо нам вместе, в общем. Спасибо, Господи.