Привычная для европейцев традиция выпивать бокал вина за ужином не подходит россиянам и даже может быть опасна для них, заявил главный нарколог Минздрава Евгений Брюн.

По его словам, употребление вина за ужином на протяжении столетий практиковалось в некоторых средиземноморских странах. Это привычка фактически «отпечаталась в генах» этих европейцев, а вот россиянам она может грозить алкоголизмом.

«Это европейская формула употребления алкоголя. Да, действительно в средиземноморских странах вино пьют ежедневно по бокалу. Тут надо понимать, что там жарко и выведение алкоголя из организма происходит гораздо быстрее», — сказал Брюн в интервью радио Sputnik.

Нарколог указал на то, что жители этих государств более привычны к вину, но при этом не смогут в таком же ежедневном режиме пить граппу или коньяк.

При этом считать алкоголиками тех, кто выпивает по бокалу вина ежедневно, нельзя, отметил специалист. По его словам, к этой категории относят тех, у кого появляется непреодолимое желание выпить этот бокал.

Хотя норма употребления алкоголя индивидуальна, однако безопасной дозы нет, так как спиртное в первую очередь оказывает токсичное воздействие на организм, резюмировал Евгений Брюн.

4 февраля сообщалось, что ученые установили, какое влияние алкоголь и курение оказывают на состояние мозга.