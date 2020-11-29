Металлический привкус во рту может быть ранним признаком коронавирусной инфекции, сообщили американские учёные.

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Этот симптом возникает раньше остальных, поскольку те, кто заразились коронавирусом, часто из-за поражения обонятельного эпителия иначе воспринимают вкус.

Эксперты обращают внимание, что привкус металла может быть причиной и других заболеваний, например, болезни дёсен, а также указывать на нарушения микрофлоры. Так, операция по удалению зуба мудрости может привести к возникновению металлического привкуса во рту, пока не затянется лунка. Это, кстати, достаточно распространенная проблема у пациентов с сахарным диабетом.

Обычно симптомами коронавируса считают потерю обоняния, кашель, высокую температуру, сильную слабость, проблемы с дыханием.

Немецкие медики отмечают, что SARS-CoV-2 атакует красный костный мозг, не только повреждая уже находящиеся в крови эритроциты, но и мешая сформироваться новым. Его главная мишень — красные кровяные тельца.

Ранее в Роспотребнадзоре назвали самый грозный симптом COVID-19. Речь идёт о появлении одышки на фоне респираторных симптомов. Также нужно настороженно относиться к одышке, если она наблюдается в сочетании с тахикардией: если человек без температуры имеет учащенный ритм сердца и одышку, то это говорит о том, что нужно вызывать врача.

Самыми опасными причинами, по которым коронавирус может перейти в тяжёлую стадию, являются сахарный диабет, ожирение, болезни сердца и особенно хронические заболевания лёгких.