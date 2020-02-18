Леопард Эльбрус, который прибыл в Москву из Приморья, находится в хорошей физической форме, рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова

«Сейчас леопард находится в нормальном состоянии, когда его выпустили в вольер, он достаточно резко подпрыгнул, активно себя повёл. Это говорит о том, что животное хорошо перенесло полёт», — приводит ее слова «РИА Новости» во вторник, 18 февраля.

Она отметила, что сейчас леопард, как и положено дикому животному, находится в своем укрытии, однако люди могут услышать его голос.

Акулова добавила, что животное вышло на обед и съело говядину и куропатку, чем удивило специалистов. Это говорит о том, что у леопарда большая жажда к жизни.

«Рацион леопарда достаточно большой, потому что в день он получает 2,7 килограмма говядины, сухая молочная смесь, яйца. Раз в неделю ему добавляют куропатку и крыс», — поделилась гендиректор.

После того, как зверь восстановится, его включат в программу по воспроизводству. Его парой станет дальневосточный леопард.

«Мы предоставим ему невесту и будем ждать потомство. Для нас это очень важно, так как животное пришло из природы, и это редкая кровь. Такая кровь нам нужна для сохранения генетической составляющей этого вида», — сказала Акулова.

Полученное потомство будет передано в другие зоопарки мира.

Отмечается, что в природе всего 103 дальневосточных леопарда, включая котят. Животное занесено в Красную книгу и находится на грани вымирания.

Молодого леопарда нашли в тяжелом состоянии в марте 2019 года. У зверя были старые раны — его сбил автомобиль. Леопарда отправили в центр реабилитации, где он вышел из критического состояния и даже начал самостоятельно охотиться. Однако позднее стало известно, что у леопарда доброкачественная опухоль и ему требуется операция.

16 февраля животное отправили в Москву самолетом авиакомпании «Россия».