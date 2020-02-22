Заслуженный тренер СССР, двукратный призер Олимпийских игр Александр Привалов заявил, что обыски российских биатлонистов в день мужской эстафеты неслучайны. Об этом он сказал «Известиям» в субботу, 22 февраля.

«Логинов и Касперович находятся в Антхольце уже больше двух недель. Поэтому если у IBU или полиции были бы к ним реальные вопросы, то все можно было сделать цивилизованно в один из дней отдыха. Но нет — обыски надо провести прямо в день мужской эстафеты. Не думаю, что это совпадение», — заявил Привалов.

Он добавил, что в подобной ситуации сборные таких стран, как Германия, Франция или Норвегия, досрочно покинули бы турнир в знак протеста. Однако Россия сейчас находится не в том положении. СБР временно отстранен из состава IBU, поэтому России приходится мириться сначала с резкими высказываниями в адрес атлетов, а теперь и с обыском их номеров.

В субботу 22 февраля полицейские Италии нагрянули с обысками в номер Логинова и Гараничева около 06:00 (08:00 мск). В Союзе биатлонистов России (СБР) отметили, что для правоохранителей интерес представляли именно личные вещи Логинова. При этом в Международном союзе биатлонистов (IBU) заявили, что обращение в полицию связано с якобы использованием Касперовичем чужой аккредитации.

Обыски проводились в номерах и автомобилях Логинова, Гараничева и их тренера Александра Касперовича. По данным ТАСС, в разрешении полиции говорится о подозрениях в отношении Логинова в нарушении антидопинговых правил.

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев подтвердил обе версии, отметив, что речь идет именно о старом допинговом деле в отношении Логинова — в 2013 году спортсмена временно отстранил от соревнований СБР, а в ноябре 2014-го его дисквалифицировал IBU за употребление эритропоэтина. Срок дисквалификации закончился 25 ноября 2016 года.