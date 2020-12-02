Приток прямых иностранных инвестиций в Украину за три квартала 2020 года сократился более чем в 20 раз в годовом выражении, до «критически низкой отметки», требуются кардинальные меры по восстановлению доверия иностранного бизнеса, заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Сергей Левочкин.

«Украинская экономика теряет резервы, за счет которых может развиваться. Капитальные инвестиции по итогам первого полугодия сократились почти на 35%. Запас прямых иностранных инвестиций за тот же период сократился более чем на 2% и стал меньше на 1,1 миллиарда долларов. Ситуация продолжает ухудшаться: приток прямых иностранных инвестиций за три квартала 2020 года составил всего 0,2 млрд долларов, что в 20 с лишним раз меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Это уже критически низкая отметка», — приводит слова Левочкина сайт партии в среду.

По его словам, причины падения инвестиционной привлекательности следует искать прежде всего в нерешенности основных политических проблем Украины.

«Весь мир ожидал, что со второй половины 2019 года начнется реальное мирное урегулирование в Донбассе, и Украина начнет восстанавливать свои экономические позиции — в частности, свой транзитный потенциал. Но это до сих пор не происходит. Наоборот, за последнее время наша страна вела непродуманную внешнюю политику, что лишь усиливает нежелание инвесторов вкладывать средства в Украину», — пояснил политик.

Левочкин уверен, что стране необходимо срочное восстановление доверия иностранного бизнеса.

«Необходимо восстановить прагматичные отношения с государствами-соседями. В глазах инвесторов Украина должна стать стабильным мирным государством, в которое можно вкладывать средства, не боясь их потерять из-за политических катаклизмов», — подытожил он.

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