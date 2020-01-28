Коллегия присяжных признала предпринимателя Илью Аверьянова невиновным в в деле об убийстве охранника и причинении тяжкого вреда здоровью, его отпустили в зале Московского городского суда. Об этом сообщает во вторник, 28 января, сообщает ТАСС.

По словам старосты коллегии присяжных староста коллегии присяжных заседателей Елены Глазуновой, на вопрос о том, что находившийся на работе охранник Осипов был убит из «Сайги» 27 декабря 2017 года присяжные ответили утвердительно.

«На вопрос, доказано ли, что указанное деяние совершил Аверьянов для воспрепятствования работе судебных приставов, мы ответили отрицательно», — заявила она.

Глазунова добавила, что на вопрос о виновности Аверьянова в избиении у фабрики человека по фамилии Замосковный заседатели также ответили отрицательно.

Из решения присяжных следует, что убийство охранника Осипова произошло не для того, чтобы помешать работе судебных приставов. При этом отмечается, что перед заседателями не ставился вопрос о причастности бизнесмена к убийству в принципе. Теперь вопрос о квалификации деяния, совершенного Аверьяновым, решит судья Андрей Суворов после обсуждения последствий вердикта присяжных.

Представители потерпевших и прокуроры просили признать Аверьянова виновным по обоим пунктам обвинения. Адвокаты подсудимого попросили присяжных вынести оправдательный вердикт.

В конце декабря 2017 года Аверьянов устроил стрельбу на территории фабрики «Меньшевик» в Москве. В результате инцидента погиб один человек. Стрелку удалось скрыться с места происшествия, он был задержан на следующий день сотрудниками МВД и ФСБ. Инцидент со стрельбой был связан с попыткой судебных приставов взыскать с предпринимателя 3,3 млн рублей.

Аверьянов не признал вину, свои действия расценил как самооборону при рейдерском захвате. В суде он сообщал, что случайно застрелил охранника во время борьбы за ружье, намерения причинить вред он не имел.

Избиение Замосковного произошло в 2016 году у здания фабрики, где он поджигал тополиный пух. По версии следствия, Аверьянов заподозрил его в попытке поджечь фабрику и нанес ему несколько ударов головой в лицо, причинив черепно-мозговую травму.