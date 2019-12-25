Писателя Виктора Пелевина разыскивали приставы из-за долга в 234 рубля. Данные о долге содержатся Банке данных исполнительных производств Федеральной службы судебных приставов.

Отмечается, что 234 рубля, которые не оплатил Пелевин — это «госпошлина, присужденная судом».

Пелевин год назад зарегистрировал ИП и после суда с налоговой заплатил накопившийся налоговый долг, однако остался должен госпошлину за судебные издержки, сообщает «Газета.ру».

Между тем, по данным агентство REGNUM, 25 декабря поклонник Пелевина — глава Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) в Петербурге Александр Холодов — оплатил долг Пелевина перед налоговой, продемонстрировав соответствующий чек.

Виктор Пелевин — один из самых популярных в России современных авторов, но многие его поклонники сомневались в реальности писателя, поскольку он не появляется на публике.

6 декабря премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал книгу Пелевина «Тайные виды на гору Фудзи» «довольно любопытной».