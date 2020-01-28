Родители девочки, живущей пять лет в перинатальном медицинском центре (ПМЦ) «Мать и дитя», объявлены в розыск из-за задолженности. Об этом сообщила представитель ПМЦ на заседании Пресненского суда Москвы по иску органов опеки об ограничении родительских прав.

По ее словам, приставы не могут найти родителей ребенка ни по одному адресу в Москве. Сотрудники службы не могут исполнить решение Гагаринского суда о взыскании задолженности, добавила представитель медцентра, сообщает 28 января «РИА Новости».

С своей стороны адвокат Ольга Лукманова заявила, что мать девочки «вообще не в курсе исполнительного производства». Защита представила суду справку о состоянии здоровья матери и просила отложить заседание, чтобы ответчик приняла участие в рассмотрении иска.

В декабре органы опеки подали иск об ограничении родительских прав матери и отца девочки. Маленькую пациентку, живущую в клинике с рождения, выписали в марте прошлого года из ПМЦ и заявили, что в стационарной помощи ребенок не нуждается. Однако девочка продолжает жить в клинике.

В январе 2019 года ПМЦ впервые обратился в органы опеки по сложившейся ситуации. Уточняется, что родители оплачивали проживание ребенка в отдельной палате и услуги нянь, которые пребывали с ребенком круглосуточно и занимались с ней.

По словам президента благотворительного фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» Елены Альшанской, мать девочки считает ребенка тяжело больным.

Ранее, в январе, сообщалось, что ребенка поздравили с Новым годом врачи и сотрудники центра, родственники к ней не приходили.