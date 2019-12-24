Против телеведущей и певицы Ольги Бузовой открыто исполнительное производство. Причиной стали долги за коммунальные услуги.

По информации РЕН ТВ, задолженность по квартире Бузовой в Санкт-Петербурге составляет около 11 тыс. рублей.

В сентябре СМИ сообщали, что отец телеведущей Игорь Бузов имеет задолженность перед налоговой службой в размере 35 тыс. рублей и уже четыре года ее не выплачивает.

В ноябре Арбитражный суд Москвы оштрафовал на 100 тыс. рублей компанию «Бузова Рест Компани», принадлежащую певице и занимающуюся развитием ресторанов BUZfood. Причиной стало нарушение правил оборота спиртного. Детали в судебных материалах не уточнялись.