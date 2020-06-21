Известная на всю страну медсестру, которая вышла на работу в прозрачном защитном костюме, заметили на футбольном мероприятии. Она посетила матч тульского «Арсенала» с московским «Спартаком».

Встреча «Арсенала» и «Спартака» прошла 20 июня и завершилась победой красно-белых со счетом 3:2. Фотографию с трибуны, где сидит медик, опубликована в Instagram-аккаунте команды.

«На матче со «Спартаком» нашу команду поддерживала тульская медсестра Надежда Жукова! Надя, поздравляем с профессиональным праздником и всегда рады видеть Вас на наших матчах», — написали представители клуба.

View this post on Instagram 💉💊На матче со "Спартаком" нашу команду поддерживала тульская медсестра Надежда Жукова! Надя, поздравляем с профессиональным праздником и всегда рады видеть Вас на наших матчах 😉👍 @nadinzhuk A post shared by ПФК АРСЕНАЛ ТУЛА (@pfcarsenaltula) on Jun 21, 2020 at 7:59am PDT

Ранее неизвестный пациент инфекционного госпиталя при Тульской областной клинической больнице опубликовал в соцсетях снимок, на котором медсестра во время работы была в прозрачном костюме, надетом поверх бикини. Минздрав Тульской области применил к ней дисциплинарное взыскание в виде замечания.