Тульская медсестра Надежда Жукова, привлекшая внимание СМИ появлением на работе в прозрачном защитном костюме и спортивном белье, стала лицом бренда спортивной одежды Zasport.

В инстаграме компании появились снимки, на которых медработница позирует в фитнес-экипировке.

View this post on Instagram Специально для сайта zasport.com Надежда дала свое первое интервью и рассказала о себе, ситуациях на работе и том, что ей помогает справляться с трудностями: «Из-за вспышки COVID-19 меня перевели в инфекционный госпиталь, расположенный на базе Тульской областной клинической больницы. Многие больные узнают меня по фразе “на здоровье”, которую я обычно произношу вместо “спасибо” и “до свидания”. И еще говорят, что у меня легкая рука – уколы, капельницы ставлю практически безболезненно. Меня многие спрашивают, не боюсь ли я заразиться коронавирусом? Сейчас страха нет. Я просто делаю свою работу». A post shared by ZASPORT (@zasport) on Jun 18, 2020 at 11:33pm PDT

Как отметила основательница бренда Анастасия Задорина, работающая с пациентами с коронавирусом медсестра заслуживает уважения и поддержки.

«Это молодая, красивая и очень смелая девушка, вносящая свой большой вклад в борьбу с COVID-19. Мы будем привлекать ее к участию в наших социальных активностях в рамках программы ZA ПОМОЩЬ, которую мы начали реализовывать в марте этого года», — говорится в записи официального аккаунта Zasport в инстаграме.

Задорина добавила, что руководство компании готово оказать поддержку Тульской областной клинической больнице, где работает девушка.

Жукова рассказала Zasport.com, что резонансная история с необычной медицинской формой никак не повлияла на ее желание помогать людям и поступить в медицинский институт.

Девушка поблагодарила коллег, которые поддержали ее после многочисленных статей в СМИ.

«Высказались в мою защиту и главный врач нашей больницы, и даже губернатор Тульской области. Спасибо им огромное! Коллеги рассказали, что медики из других городов устроили флешмобы, чтобы меня поддержать. Они как никто понимают, насколько жарко летом работать в защитном костюме: это как будто несколько часов проводишь в сауне, даже становится тяжело дышать и ходить», — сказала она.

Медсестра добавила, что на фото под прозрачным защитным костюмом на ней был не купальник, а спортивный топ и шорты.

В середине мая в соцсетях появилась фотография, на которой Жукова пришла в палату к пациентам в прозрачном защитном костюме. В местном Минздраве сообщили, что сделали сотруднице замечание, а с медперсоналом провели разъяснительную беседу.