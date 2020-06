View this post on Instagram

Специально для сайта zasport.com Надежда дала свое первое интервью и рассказала о себе, ситуациях на работе и том, что ей помогает справляться с трудностями: «Из-за вспышки COVID-19 меня перевели в инфекционный госпиталь, расположенный на базе Тульской областной клинической больницы. Многие больные узнают меня по фразе “на здоровье”, которую я обычно произношу вместо “спасибо” и “до свидания”. И еще говорят, что у меня легкая рука – уколы, капельницы ставлю практически безболезненно. Меня многие спрашивают, не боюсь ли я заразиться коронавирусом? Сейчас страха нет. Я просто делаю свою работу».