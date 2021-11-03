Корейские автомобилестроительные корпорации приобрели известность и хорошую репутацию по всему миру. Машины, произведенные на территории Южной Кореи, ценятся за качественную сборку, превосходные технические характеристики и стильный экстерьер. И это — далеко не все преимущества ТС.

Если вы хотите приобрести авто из Кореи, обратитесь за помощью в компанию “АТЛ”. Компания на протяжении долгих лет занимается обслуживанием клиентов в данном направлении. Подробности по поводу порядка сотрудничества можете уточнить у ответственного менеджера.

Почему корейские автомобили так ценятся на рынке

Спрос на автомобили из Кореи в последние годы стремительно растет. Это оправдано следующими преимуществами такого вида приобретения:

экономия средств. Даже если включать в ценник стоимость оплаты услуг посредника, который будет заниматься доставкой транспортного средства, покупка выйдет дешевле на 40% (чем если брать такое же авто в Украине или Европе);

максимально качественная сборка. Автомобили, которые идут с доставкой из Кореи, изначально производились для внутреннего рынка страны. Поэтому качество сборки в таких машинах гораздо лучше, чем в европейских вариантах;

представлен очень большой выбор. Сюда входят различные модели, марки и годы выпусков. Плюс на рынке вы сможете найти предложения не только от южнокорейских брендов, но и от европейских;

многие модели идут с дизельным двигателем или предусмотренным заводом газобаллонным оборудованием. Это позволит в процессе использования автомобиля экономить на топливе;

гарантируется высокий уровень оснащения. Корейцы добавляют в свои автомобили очень много полезных опций для активной и пассивной безопасности. Также предусмотрено большое количество функций, помогающих водителю в процессе движения: система курсовой устойчивости, круиз-контроль и так далее. Для корейцев — это норма, а не предметы роскоши.

Эти моменты наглядно показывают, почему стоит заказать автомобиль из Южной Кореи. Срок доставки в среднем занимает 40 дней. Так что долго ждать транспортное средство вам не придется.

Как происходит процесс приобретения авто из Кореи

Если вы уже определились, что будете покупать автомобиль из Кореи, стоит изучить схему приобретения. Она выглядит следующим образом:

Специалист уточняет критерии, по которым клиент хочет выбрать авто. Учитывается цена, марка, модель, комплектация, пробег, год выпуска, а также техническое состояние ТС. Заключается договор о сотрудничестве с посредником. Автомобиль, выбранный человеком, проверяется специалистами по VIN-номеру. Если история машины сомнительна, она отсеивается. Таким образом подбирается оптимальный вариант. Клиент вносит стоимость автомобиля. В чек, высылаемый на почту, обычно уже включены все сопутствующие услуги. На заключительном этапе — доставка, растаможка и оформление ТС. Все эти процессы курируются профессионалами, поэтому ошибки или недочеты полностью исключены.

Стоит учитывать, что приобрести авто из Кореи можно в кредит или лизинг. Такие возможности предоставляет своим клиентам компания “АТЛ”. Сервис сотрудничает только с проверенными финансовыми партнерами, поэтому вам будут гарантированы выгодные условия.

Решили приобрести автомобиль, обязательно обратите внимание на возможность покупки ТС из Кореи. Благодаря этому вы сможете сэкономить денежные средства, но не в ущерб качеству машины. Выбор предоставляется очень большой, так что проблем с поиском подходящей марки и модели не будет. В этом убедились уже тысячи клиентов, теперь пришла и ваша очередь.