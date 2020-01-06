Современная медицина на сегодняшний день не может предложить никаких препаратов, которые могут полностью и окончательно вылечить аллергию.

Существуют лишь лекарственные средства, способные временно облегчать приступы аллергии и смягчать ее проявления.

Но при появлении возбудителя аллергии в пределах досягаемости человека, страдающего этим заболеванием, аллергия начинает прогрессировать вновь.

Это бывает связано со сменой климата или временем года и как следствие появлением в среде обитания человека растений-аллергенов, животных-аллергенов и других возбудителей аллергии.

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А самым распространенным видом аллергии является пищевая аллергия – то есть аллергия, вызванная употреблением в пищу определенных продуктов.

Единственным оптимальным средством по борьбе с пищевой аллергией является четкое соблюдение рекомендаций врачей-аллергологов по организации детского питания.

Помните, что аллергию легче предупредить, чем потом с ней бороться.

Поэтому при кормлении ребенка следует избегать употребления тех продуктов, которые заведомо являются мощными аллергенами. Если родители заметили у своего ребенка проявления аллергии, нужно обязательно обратиться к врачу.

В случаях, когда сложно определить продукт, который ее вызывает, врачи предлагают провести специальные обследования и тестирования, которые используются для определения продукта-аллергена, если он не очевиден.

В первую очередь следует определить продукт, который является ее возбудителем, и полностью исключить этот продукт из рациона питания ребенка.

Кроме того, составляя рацион питания больного аллергией ребенка, нельзя делать это самостоятельно — следует обязательно согласовать его с лечащим врачом.

У детей на первых месяцах жизни часто встречается непереносимость белка, который содержится в коровьем молоке.

В этом случае лучше всего подбирать для ребенка адаптированные смеси, в которых белок заменен гидролизатом белка.

Кроме того, в течение первого года жизни ребенка лучше исключить из его рациона кефир, творог и другие молочные продукты, способные вызвать аллергическую реакцию.

Также можно попробовать давать ребенку смеси, в состав которых входит соевый белок, который полностью адаптирован для маленьких детей.