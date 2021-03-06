Болезнь обнаружили только после того, как странное пятно на коже стало кровоточить.

В Австралии из-за высокой солнечной активности очень распространен рак кожи, и в последние годы врачи бросают массу усилий на профилактику этого заболевания — любовь к загару без использования солнцезащитных средств уже стоила жизни многим.

Своей историей решила поделиться 32-летняя Лорен Хатрис, которая едва не упустила драгоценное время. У девушки на носу появилось небольшое пятнышко. Это было в 2015 году, Лорен было 26 лет, и она думала, что это просто прыщик. Однако прыщик не проходил и вскоре стал похож по виду на мозоль.

Но и тогда девушка не подумала ничего плохого. К врачу она пошла лишь после того, как странное пятнышко стало кровоточить. Дерматолог сразу заподозрила неладное и взяла биопсию. В итоге Лорен срочно отправили на операцию — она даже не успела осознать, что больна раком, а опухоль уже удалили.

Лорен очень повезло — опухоль не успела распространиться по организму. Но нос девушки хирурги порезали изрядно, и ей потребовалась операция для восстановления. Теперь Лорен нужно тщательно следить за своим здоровьем и постоянно проходить обследования.

Девушка поделилась своей историей с изданием The Sun, чтобы посоветовать всем, кто прочтет ее, незамедлительно обращаться к врачу при появлении странных симптомов. Во время лечения она видела немало людей, которые долгое время списывали растущие родинки или странные пятна на коже на что угодно, и в итоге упустили время.

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