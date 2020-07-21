Госдума приняла во втором чтении законопроект «О цифровых финансовых активах», а уже на следующей день назначено третье чтение. Такая оперативность поразительна, ведь законопроекту более двух лет. После первого чтения в мае 2018 года документ изменился до неузнаваемости. Все это время его авторы, правительство и Центробанк не могли договориться о ключевых положениях документа. В его последней редакции и вовсе не говорится непосредственно о криптовалютах, а ведь их чрезмерная популярность и стала когда-то поводом для написания закона.

Законопроект о цифровых финансовых активах понадобился властям в начале 2018 года, в пик криптовалютной лихорадки и всеобщего очарования биткоином. Тогда появились сотни майнеров, расплодились майнинговые фермы, инвесторы спешили вложиться в перспективные криптовалюты. Правительства прогрессивных стран оперативно принимали разрешающие или запрещающие законы о цифровых деньгах, чтобы хоть как-то регулировать виртуальный рынок. Российские власти с горящими пятками принялась за создание закона, боясь, что биткоин будет угрожать рублю. Однако энтузиазм законотворцев пропал вместе с последующим обвалом курса криптовалют.

За два года после первого чтения документ неоднократно переписывали. Раньше его лейтмотивом был запрет любых «денежных суррогатов» (так глава ЦБ Набиуллина назвала криптовалюты). Нынешняя редакция легализует цифровые активы, но запрещает их использование в качестве платежного средства. В законопроекте дается довольно витиеватое определение цифровой валюты – это цифровой код, обозначение или совокупность электронный данных, которые содержаться в информационной системе. Под это определение, по идее, и попадают криптовалюты.

Как пояснил один из авторов, глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков, «криптовалюту мы определяем как цифровой код, который используется как средство платежа и как средство сбережений, инвестиция». «При этом в России это средство платежа запрещается использовать для оплаты товаров и услуг», — уточнил он.

При этом сделки с цифровыми финансовыми активами (ЦФА) разрешаются. Но информационные системы, оперирующие ими, должны входить в реестр Центробанка. Такого реестра пока нет. Регулятор сможет также определять признаки ЦФА, доступные для квалифицированных инвесторов и для частных инесторов-физлиц.

Убрали из законопроекта и понятия «майнинг» (создание кодов цифровой валюты с помощью вычислительной техники) и «токены» (цифровой аналог акций компаний или стартапов). Как заявил Аксаков, непосредственно цифровой валюте будет посвящен еще один закон. Кроме того, в законе «О цифровых финансовых активах» не будет прописана уголовная или административная ответственность.

«Под ЦФА понимаются цифровые права, выпуск, учет и обращение которых возможны только путем внесения записей в информационной системе на основе распределенного реестра. Такие права могут быть объектом залога, сделок купли-продажи, обмена одного вида на другой. Похожим активом можно назвать, например, бездокументарную акцию или облигацию. Но мы понимаем, что это определение криптовалют и токенов. То есть ЦФА — это такие активы, которые имеют стоимость, обладают правами, но существуют только в цифровом виде и отражаются в реестре», — пояснил ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

«По сути, законопроект ограничивает оборот криптовалют — он будет запрещен для российских резидентов. Под вопрос ставится и легальность майнинга, что сделает Россию не очень комфортной юрисдикцией для компаний, занимающихся такой деятельностью. Это плохо для развития цифрового рынка, но такова позиция регулятора. Финансовые власти пытаются, с одной стороны, защитить национальной валюты, с другой – оградить граждан от мошенников, с третьей – недопустить бесконтрольные расчеты», — отмечает основатель юридической фирмы VK Partners Вадим Конюшкевич.

Вступить в силу закон должен с января 2021 года, отмечали в Госдуме. «Даже если закон будет принят, в будущем он будет корректироваться, дополняться. От текущего законопроекта участники рынка ждут появления законодательной базы, на которой будет выстраиваться дальнейшее регулирование отрасли», — добавил Иван Капустянский.