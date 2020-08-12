СМИ узнали, принц Гарри и его жена Меган Маркл тайно купили дом в Санта-Барбаре (штат Калифорния, США), чтобы спокойно растить своего сына Арчи после ухода из британской королевской семьи, сообщает Page Six.

По информации издания, в особняк они переехали еще в июле. В этом же районе также проживают их друзья — телеведущие Опра Уинфри и Эллен Дедженерес.

"Они купили этот дом сами, — уточнил инсайдер. — Именно здесь они хотят продолжить свою жизнь после отъезда из Великобритании. Это первый объект недвижимости, которым они когда-либо владели. Это было особенное время для них как для пары и как для семьи — пока в течение шести недель с момента переезда удавалось сохранить все в тайне".

Источник не раскрыл остальные подробности, связанные с поместьем, в том числе его цену, из соображений безопасности, но добавил: «Они тщательно все обдумали. В этом месте они планируют быть счастливыми: завести хороших друзей и воспитывать Арчи, давая ему возможность играть с другими детьми его возраста».

Ранее СМИ писали, что в течение последних нескольких месяцев супруги жили в Беверли-Хиллз, в роскошном особняке актера Тайлера Перри с 18-ю спальнями. По словам инсайдера, и хотя принц Гарри вырос в королевской семье и в залах Букингемского дворца, он предпочитает «более камерные и уютные дома».

Принц Гарри и Меган Маркл официально перестали выполнять королевские обязанности 1 апреля. В начале января он и его супруга объявили о том, что хотят отказаться от финансовых привилегий, положенных им по статусу, зарабатывать самостоятельно и делить свое время между Великобританией и Северной Америкой.