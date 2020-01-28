Приморский край получил тест-системы для выявления признаков коронавируса, сообщил заместитель председателя правительства региона — министр здравоохранения Приморья Виктор Фисенко.

«Приморский край, как и все приграничные регионы, получил на прошлой неделе тест-системы для тестирования на коронавирус… Все необходимые лекарства в крае есть, медтехника, аппараты искусственной вентиляции легких, которые могут потребоваться в тяжелых состояниях, — край обеспечен 100%», — сказал Фисенко в эфире радио «Комсомольская правда».

По его словам, также необходимая медтехника есть в медцентре ДВФУ.

«С медцентром подписан совместный приказ: пациенты особо тяжелые также могут быть госпитализированы в медцентр», — отметил министр.

"Все, что необходимо по протоколам сделать и быть максимально готовым, в Приморье сделано. Силами и средствами необходимыми мы обладаем", — добавил он.

Вспышка нового типа коронавируса началась в Китае в конце декабря. Общее число зараженных на территории материкового Китая достигло 2835, из них 81 скончались. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии и Малайзии.

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