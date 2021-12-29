Устройства, преобразующие скоростные характеристики – понижение частоты вращения и увеличение крутящего момента, называются цилиндрическими редукторами. Преобразование вращательного движения осуществляется за счет зубчатых колес разного диаметра. Отметим преимущества и специфику цилиндрических редукторов.

Применение цилиндрических редукторов

Главные достоинства устройств – один из самых высоких показателей коэффициента полезного действия среди устройств подобного типа. Свое название редуктор получил благодаря цилиндрической схеме работы – цилиндрической форме зубчатых колес. Передача вращательного движения может быть зубчатая, прямая или цепная.

Передача крутящего момента осуществляется в различных плоскостях и разном расположении входящего и выходящего валов относительно друг друга.

Благодаря одновременному зацеплению зубьев передаточных колес по все длине, обеспечивается передача большой мощности.

Редукторы стабильно работают при частых запусках и остановках.

Устройства отличаются высокой надежностью – при соблюдении технических условий эксплуатации срок службы составляет не менее 23 тыс. часов.

При добавлении в систему электродвигателя образуется цилиндрический мотор-редуктор – устройство, создающее и преобразующее крутящий момент.

Конструктивные особенности редукторов

Кроме чисто цилиндрических редукторов, разработаны и применяются другие модели:

Червячно-цилиндрические редукторы – востребованы в механизмах, работающих в повторно-кратковременном режиме.

Коническо-цилиндрические – наиболее популярны двухступенчатые модели.

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Требования к эксплуатации цилиндрических редукторов

Устройства предназначены для работы в умеренных климатических условиях.

Негативно реагируют на высокий уровень запыленности в рабочем пространстве.

При эксплуатации цилиндрического редуктора в оборудовании под открытым небом необходимо произвести замену смазки в соответствии с условиями окружающей среды.

Следует учитывать достаточно высокий уровень шума при работе цилиндрического редуктора, особенно по сравнению с червячным.

Цилиндрические редукторы с параллельными валами

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