Специфика функционирования профессиональной техники в пищевом производстве заключается в непрерывных или длительных технологических циклах. Для снижения нагрузки на оборудование используют мотор-редукторы, которые уменьшают угловые скорости ведомого вала.

Мотор-редукторы на пищевом производстве: особенности эксплуатации

Наиболее часто в этой сфере используются конвейеры, разливочные агрегаты, фасовочные устройства, смешивающие и взбивающие машины. Для пищевого оборудования с вращательными механизмами подходят планетарные редукторы – механизмы для упаковки, перевязки продукции.

Для автоматизированного прессовочного оборудования, разделочных машин понадобятся червячные мотор-редукторы, работающие на выталкивание. Червячные мотор-редукторы также подходят для агрегатов, функционирующих с неравномерной нагрузкой. Благодаря регулированию энергии, происходит стабилизация работы, что дает возможность избежать перепадов и чрезмерного износа оборудования.

Для устройств, работающих по типу мельницы, подойдут планетарные и цилиндрические редукторы, функциональность которых ориентирована на приведение в действие элементов с циклическим вращением.

Эксплуатация редукторов в пищевой промышленности

Для обеспечения продолжительного эксплуатационного срока при изготовлении мотор-редукторов для пищевого оборудования учитываются нестандартные условия их работы:

Высокая стойкость при соприкосновении с агрессивными средами. Механизмы и детали устройств изготавливают из высококачественной нержавейки, стойкой к воздействию щелочных растворов.

Хорошая устойчивость к резким перепадам электроэнергии.

Прочный корпус, защищающий шестерни, другие узлы устройств при падениях или ударах.

Небольшая масса, компактные размеры.

Простое использование.

Преимущества мотор-редукторов «Техно-Привод»

При модернизации агрегатов или расширении производственных мощностей возникает необходимость в приобретении мотор-редукторов. Полностью идентичную модель подобрать не всегда возможно, да это и не обязательно. Главное – сохранить соответствие техническим параметрам и сопоставимость основным характеристикам.

Купить мотор-редукторы можно в компании «Техно-Привод». Благодаря прямым поставкам из Италии и Турции, цены на продукцию от известных брендов Chiaravalli, I-Mak Reduktor, CMR Riduttori, Neri Motori ниже среднерыночных на 15%. Применение инновационной техники позволяет усовершенствовать пищевое оборудование и, как итог, повысить эффективность производства.