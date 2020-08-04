Ученые выяснили, что даже один курс лечения антибиотиками в раннем возрасте способен увеличивать риск развития воспалительных заболеваний кишечника из-за устойчивого нарушения микробиома

Воспалительные заболевания кишечника (ВЗК) представляют собой важную проблему для здравоохранения многих стран ввиду их увеличивающейся распространенности. Несмотря на долгие годы изучения причин возникновения этих заболеваний ученые не пришли к единой концепции этиологии и патогенеза ВЗК.

Ранее были получены данные относительно взаимосвязи приема антибиотиков в детстве и развития ВЗК во взрослом возрасте. Новое исследование, опубликованное в Genome Medicine, предоставляет дополнительные доказательства этому факту.

Ученые выяснили, что использование антибиотиков у детей в возрасте до 1 года нарушает состав кишечной микробиоты — триллионов полезных микроорганизмов, которые живут в нашем организме и играют решающую роль в созревании иммунной системы.

«Настоящее исследование предоставляет экспериментальные доказательства, подтверждающие идею о том, что влияние антибиотиков на последующее развитие заболевания у детей — это не просто корреляция. Антибиотики действительно играют роль в возникновении ВЗК», — сообщил один из автор исследования Мартин Блазер, директор Центра передовых биотехнологий и медицины Рутгерса.

Для подтверждения роли антибиотиков в развитии ВЗК ученые вводили мышам декстран сульфата натрия, химического вещества, которое повреждает толстую кишку. Его введение осуществлялось как животным, получавших антибиотики, так и у мышам после фекальной трансплантации от животных, которые получали антибиотики. В эксперименте существовала также контрольная группа.

В результате ученые обнаружили, что у мышей, получавших антибиотики или подвергнутых фекальной трансплантации, на фоне добавления декстрана сульфата натрия определялось более сильное воспаление в толстой кишке, более выраженное нарушение состава микрофлоры и иммунного ответа. Эти изменения сохранялись в долгосрочной перспективе.

Полученные данные подтверждают факт влияния антибиотиков на последующее воспаление толстой кишки.

Исследование явилось продолжением экспериментов той же группы ученых в рамках проверки гипотезы, согласно которой нарушение состава кишечного микробиома в раннем возрасте, особенно вследствие приема антибиотиков или кесарева сечения, служит важным фактором развития ВЗК у взрослых.

doi.org/10.1186/s13073-020-00764-z