Россиянин, прилетевший из Китая в Санкт-Петербург, был госпитализирован из аэропорта Пулково в инфекционную больницу с подозрением на ОРВИ. Об этом в среду, 22 января, сообщает «Интерфакс».

В конце декабря стало известно, что в китайском городе Ухань (провинция Хубэй) произошла вспышка неизвестного заболевания вирусной пневмонии, которым оказался новый вид коронавируса (2019-nCoV). Также зафиксировано несколько случаев заболевания в Австралии, Таиланде, Японии, Южной Корее и США.

Тем временем Роспотребнадзор уже разработал метод диагностики нового коронавируса. Среди его основных преимуществ отмечаются: широкая распространенность, высокая чувствительность, благодаря которой можно выявлять единичные копии вирусов, а также скорость получения результатов — 2–4 часа.