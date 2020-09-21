Если протесты в Белоруссии перерастут в государственный переворот, украинские войска сразу же начнут наступление на Донбасс. Такого мнения придерживается российский писатель Захар Прилепин.

Он считает ошибочным разделять ситуацию на Украине и протесты в Белоруссии. Писатель уверен, что это всё — один фронт. По его словам, если беспорядки в Минске перерастут в настоящий государственный переворот, то украинские войска сразу же начнут наступление на Донбасс.

Если жахнет-шарахнет в Белоруссии, перейдя в горячую фазу, сразу ВСУ попрут в атаку и на Донбасс. Там в Киеве уже оживились. Мечтают о параде в Донецке, о зачистке в Луганске, — цитирует «Царьград» Прилепина.

Ранее бывший премьер Украины Николай Азаров заявил, что жители Белоруссии рискуют повторить судьбу украинцев, которые за время «европейских реформ» лишились 4,5 тысячи предприятий. По его словам, Западу нужна слабая Белоруссия. Никто не хочет поддерживать конкурента. Он подчеркнул, что народ превратят в «стадо, озлобленное против России». Это уже случилось с украинцами. Им внушили мысль, что если бы не влияние России, то уровень жизни на Украине был бы сравним с уровнем жизни в Швейцарии.

Массовые протесты в Белоруссии начались после выборов 9 августа. Они продолжаются по сей день. Десятки тысяч людей участвуют в уличных шествиях, считая итоги голосования сфальсифицированными. Согласно официальным данным Центризбиркома республики, за действующего президента Александра Лукашенко отдали голоса 80,1% избирателей, а за его главную соперницу Светлану Тихановскую — 10,1%.

После начала митингов был создан Координационный совет оппозиции Белоруссии. Членами его президиума стали семь человек. Шесть из них, кроме нобелевского лауреата по литературе Светланы Алексиевич, в настоящее время либо арестованы, либо находятся за рубежом. Тихановская в целях безопасности уехала в Литву, писал NEWS.ru.