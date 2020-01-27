Писатель Захар Прилепин сообщил о письме, которое ему написал протоиерей Всеволод Чаплин за день до смерти.

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«Вчера вечером протоирей Всеволод Чаплин написал мне письмо. Предложил работать вместе, сотрудничать — быть, в общем, — делать дело», — написал Прилепин в Facebook.

Писатель предположил, что это могло быть последнее письмо Чаплина.

Вчера, как сообщал «Рамблер», бывший председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Русской православной церкви Московского патриархата и общества протоиерей Всеволод Чаплин скончался перед храмом Смоленской иконы Божией матери у Никитских ворот в Москве на 52-м году жизни. Предварительной причиной смерти священника была названа внезапная остановка сердца.

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