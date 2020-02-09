Появление телеведущей Ксении Собчак в программе на канале с госучастием объясняется тем, что некоторые люди хотят заработать денег на ее персоне. Таким мнением в разговоре с URA.RU поделился писатель Захар Прилепин.

«В России — капитализм. И мы живем в логике капитализма. Ксения Анатольевна Собчак при всем своем антирейтинге дает необходимую прибыль тем или иным каналам», — высказался он. Прилепин отметил, что несмотря на разговоры о том, что нужно воспитывать людей через массовую культуру и нельзя потворствовать низменным инстинктам, в России «вышибают бабло всеми возможными способами».

Писатель не посчитал появление Собчак, которая считает, что Крым должен принадлежать Украине, на «Первом канале» неуместным. «У нас демократическая страна. У нас на канале с госучастием украинские комментаторы уже пять лет говорят, что надо всех убить на Донбассе, Крым вернуть Америке, а меня посадить в тюрьму», — рассказал Прилепин. По его словам, России нет аналогов на европейском континенте. Писатель заявил, что РФ не сравнима ни с США, ни с Канадой, ни с Австралией.

Ежедневное шоу «Док-Ток» с ведущими Ксенией Собчак и Александром Гордоном выйдет 10 февраля. В программе будут обсуждать истории, который вызвали большой резонанс в обществе. Ранее телеканала RTVI заподозрил шоу в плагиате.

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