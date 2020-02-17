Российский писатель, филолог и публицист Захар Прилепин прокомментировал письмо немецкого писателя Вольфа фон Фихтенберга о Великой Отечественной войне, присланное в редакцию RT в рамках проекта #ПочтаПобеды.

«Спасибо тебе, Вольф, за смелость. Потому что видишь какое время настало? Чтобы сказать русским, что их вклад в победу в самой страшной войне за историю человечества — определяющий, надо иметь гражданскую смелость. <…> Надо проявлять смелость наподобие той, какую проявляли люди, утверждавшие, что владеть рабами — это плохо, что земля не стоит на китах, что земля всё-таки вертится», — написал Прилепин в своей статье 17 февраля.

Вместе с тем писатель отметил, что «пожать друг другу руки в новом времени будет мало», поскольку «тьма сегодня не носит свастику», а «ведет себя прилично», но не желает добра.

«Если вы найдете еще троих писателей в Германии, в свободной, демократической Германии, которые думают так же, как вы, и готовы сказать об этом вслух, — это будет замечательно. Это будет просто замечательно», — обратился Прилепин к фон Фихтенбергу. Он добавил, что «если такие литераторы вдруг отыщутся в Италии, в Венгрии, в Польше, — тоже будет хорошо», потому что «они куда-то подевались».

Ранее в редакцию RT поступило письмо, написанное немецким писателем Вольфом фон Фихтенбергом. В нем он благодарит советский народ за освобождение Европы от нацизма, а также отмечает, что на Западе слишком много внимания уделяют роли США и слишком мало — роли СССР во Второй мировой войне.

Телеканал в рамках проекта #ПочтаПобеды рассказывает о ветеранах и помогает передать им письма и пожелания.

Ранее сообщалось, что 72-летний сербский пенсионер Милован Милутинович отправился пешком в Москву через Венгрию, Польшу и Белоруссию, чтобы посмотреть парад Победы 9 мая. Мужчина планирует пройти свыше 2,5 тыс. км, преодолевая порядка 40 км в день.