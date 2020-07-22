Приказы о соблюдении дополнительных мер обеспечения перемирия в Донбассе вступят в силу с 27 июля, заявили в среду в пресс-службе МИД самопровозглашенной Донецкой народной республики.

Ранее в МИД ДНР заявили, что контактная группа в среду согласовала дополнительные меры по контролю за прекращением огня в Донбассе.

«С понедельника, 27 июля, вступят в силу соответствующие приказы руководства вооруженных формирований Украины и руководства Народной милиции о дополнительных мерах по поддержке и соблюдению действующего бессрочного режима прекращения огня на весь период до полного всеобъемлющего урегулирования конфликта», — говорится в сообщении пресс-службы МИД ДНР.