Сайт главка СКР по Курской области сообщил о точке в резонансном деле о жестоком изнасиловании жительницы региона, в результате которого она скончалась.

Трагедия разыгралась в феврале этого года. 46-летний житель Белгородской области пришел в гости к своей 34-летней знакомой в ее квартиру в городе Обоянь. Там, чтобы получить желаемую близость, мужчина применил силу и жестоко изнасиловал хозяйку жилища.

В результате женщина получила телесные повреждения и скончалась в больница.

Вскоре мужчина был задержан. Ему предъявили обвинение по статье насильственные действия сексуального характера, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшей.

Суд назначил ему наказание в виде 13 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима.