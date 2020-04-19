Приграничные с Китаем районы Амурской области задымлены из-за выжигания травы на территории КНР. Об этом в воскресенье, 19 апреля, сообщает Амурский центр гражданской защиты и пожарной безопасности.

«За вчерашний день, 18 апреля, по данным спутника, на территории Китая было зафиксировано множество термоточек, связанных с выжиганием травы на полях. Благодаря южному ветру дым от пожаров и концентрация СО2 перемещается из соседнего государства на территорию России», — сообщили специалисты ведомства в Instagram.

При этом со стороны России зафиксирован только один природный пожар на площади 121 га в Архаринском районе. К вечеру его планируют ликвидировать.

Правительство Амурской области с 30 марта на территории нескольких районов ввело особый противопожарный режим из-за начала пожароопасного сезона. Местным жителям запрещается жечь траву, мусор, разводить костры и посещать леса. 2 апреля стало известно о ликвидации трех крупных пожаров в регионе.