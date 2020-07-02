Приговор осужденному за шпионаж американцу Полу Уилану вступил в законную силу, сообщил Mpravda.com его адвокат Владимир Жеребенков.

«В уголовном порядке даётся 10 дней на обжалование (приговора). У него 15 июня был приговор, 26-го вступил в законную силу. По поводу обмена — этим занимаются политики, долгая процедура. Приговор мы обжаловать не стали, чтобы не терять время», — сказал собеседник агентства.

Мосгорсуд 15 июня приговорил бывшего американского морпеха Уилана к 16 годам колонии за шпионаж, защита заявила, что подаст апелляцию. Следствие фабулу дела официально не раскрывает: из пресс-релиза ФСБ следовало лишь, что Уилана задержали в Москве в конце 2018 года во время шпионской акции. Сам обвиняемый в последнем слове заявил, что шпионажем не занимался. Защита утверждает, что американец стал жертвой провокации: ему передали флешку, на которой он якобы ожидал увидеть фото из туристической поездки в Сергиев Посад.

Жеребенков ранее заявил, что Служба внешней разведки якобы рассматривает возможность обмена его подзащитного на Виктора Бута или Константина Ярошенко, отбывающих наказание в США.

Ярошенко в США в 2011 году был приговорен к 20 годам заключения в тюрьме общего режима по обвинению в подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков на американскую территорию.

Бут был арестован в Таиланде по американскому запросу в 2008 году в результате провокационной операции американских спецслужб и вывезен в США. В 2012 году суд присяжных в Нью-Йорке признал россиянина виновным в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержки терроризма.