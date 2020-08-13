Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал в эфире НСН решение дирижера Владимира Спивакова отказаться от врученного президентом Белоруссии Александром Лукашенко ордена Франциска Скорины, не поддержав подобный шаг.

«Орден вручен за гуманизм именно Спивакова, за его достижения. Он является владельцем этого ордена по праву как человек, который является культурным мостом между нашими странами и народами», — заявил он.

По словам продюсера, решение Спивакова вызывает у него непонимание, так как в таком случае можно отказываться от орденов других стран, где также происходят «нестандартные ситуации».

Вместе с тем Пригожин выразил солидарность с белорусским народом.

Протесты в Белоруссии

Девятого августа в Белоруссии прошли выборы президента. По данным Центризбиркома, на них победил действующий глава государства Александр Лукашенко, который набрал более 80 процентов голосов. Второе место у Светланы Тихановской — 10,09 процента. Оппозиция результаты не признала.

После закрытия избирательных участков граждане, недовольные организацией и итогами голосования, вышли на улицы. Массовые несанкционированные акции протеста продолжаются четвертый день.

Для разгона силовики применяют водометы, слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. Многие люди находятся в больницах, задержано около шести тысяч человек.

/ Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Разгонять собравшихся вышли силовики.

2 из 20

Разгонять собравшихся вышли силовики.

3 из 20

Для разгона митингующих использовали светошумовые гранаты, водометы и, по некоторым данным, резиновые пули.

5 из 20

Среди них не только активисты, но и наблюдатели на участках и журналисты российского телеканала "Дождь".

6 из 20

Акции протеста проходили в разных городах страны, но наибольшее число митингующих собралось в Минске.

7 из 20

По данным правозащитников, в ходе беспорядков в белорусской столице десятки человек получили ранения.

8 из 20

Правозащитный центр "Весна" сообщил о гибели одного человека в результате наезда спецтехники.

9 из 20

МВД республики опровергло эту информацию. "Необходимо отметить, что в отношении нарушителей боевое оружие не применялось. Погибших нет", — подчеркнули в министерстве.

10 из 20Врачи госпитализируют пострадавшего во время акции протеста в Минске.11 из 20

Силовики вытеснили протестующих из центра Минска.

12 из 20

Против митингующих возбудили уголовные дела о массовых беспорядках и насилии в отношении милиционеров.

13 из 20

В СК Белоруссии заявили, что митингующие использовали скамейки, палки, булыжники, стеклянные бутылки и легковоспламеняющиеся жидкости.

14 из 20

Задержанным грозит от восьми до 15 лет лишения свободы.

15 из 20

Тем временем протесты выходят за пределы страны.

16 из 20

Граждане Белоруссии начали устанавливать палатки у посольства республики в Варшаве.

17 из 20

Российские власти предостерегли от участия в акциях в соседней стране.

18 из 20

"Если это наблюдатели, то они работают. А если приехали зеваки, которые хотят раскачать ситуацию, то делать этого не нужно, потому что это другая страна, суверенная", — заявил сенатор Владимир Джабаров.

19 из 20

Премьер-министр Польши предложил провести чрезвычайный саммит Евросоюза по Белоруссии.

20 из 20

Акция протеста в Минске.

1 из 20

Многочисленные акции протеста начались в Белоруссии после оглашения первых данных exit poll.

2 из 20

Разгонять собравшихся вышли силовики.

3 из 20

Для разгона митингующих использовали светошумовые гранаты, водометы и, по некоторым данным, резиновые пули.

5 из 20

Среди них не только активисты, но и наблюдатели на участках и журналисты российского телеканала "Дождь".

6 из 20

Акции протеста проходили в разных городах страны, но наибольшее число митингующих собралось в Минске.

7 из 20

По данным правозащитников, в ходе беспорядков в белорусской столице десятки человек получили ранения.

8 из 20

Правозащитный центр "Весна" сообщил о гибели одного человека в результате наезда спецтехники.

9 из 20

МВД республики опровергло эту информацию. "Необходимо отметить, что в отношении нарушителей боевое оружие не применялось. Погибших нет", — подчеркнули в министерстве.

10 из 20Врачи госпитализируют пострадавшего во время акции протеста в Минске. 11 из 20

Силовики вытеснили протестующих из центра Минска.

12 из 20

Против митингующих возбудили уголовные дела о массовых беспорядках и насилии в отношении милиционеров.

13 из 20

В СК Белоруссии заявили, что митингующие использовали скамейки, палки, булыжники, стеклянные бутылки и легковоспламеняющиеся жидкости.

14 из 20

Задержанным грозит от восьми до 15 лет лишения свободы.

15 из 20

Тем временем протесты выходят за пределы страны.

16 из 20

Граждане Белоруссии начали устанавливать палатки у посольства республики в Варшаве.

17 из 20

Российские власти предостерегли от участия в акциях в соседней стране.

18 из 20

"Если это наблюдатели, то они работают. А если приехали зеваки, которые хотят раскачать ситуацию, то делать этого не нужно, потому что это другая страна, суверенная", — заявил сенатор Владимир Джабаров.

19 из 20

Премьер-министр Польши предложил провести чрезвычайный саммит Евросоюза по Белоруссии.

20 из 20

Акция протеста в Минске.