Роспотребнадзор обязал россиян, прилетающих из-за границы на самолете, самоизолироваться до получения результатов теста на COVID-19, передает ТАСС.

Сдать тест на коронавирус прибывшие из-за границы граждане обязаны в течение трех дней после возвращения на родину.

«До получения результатов лабораторного исследования на СOVID-19 методом ПЦР [вернувшимся из-за рубежа россиянам необходимо] соблюдать режим изоляции по месту жительства (пребывания)», — говорится в распоряжении главного санитарного врача РФ, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Правило вступает в силу с 24 сентября.

Как сообщал «Рамблер», к 23 сентября в России зафиксирован 1 122 241 случай заболевания коронавирусом в 85 регионах. За сутки прирост зараженных составил 6 431 человек, из них 24,2% не имели клинических проявлений болезни. За весь период зафиксировано 19 799 летальных исходов, выздоровело 923 699 человек.