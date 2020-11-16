Приемный сын Армена Джигарханяна Степан рассказал об «ужасном совпадении» в смерти актера.

«Трагическая новость о том, что отца не стало, застала меня за рулем в Лас-Вегасе. Армен Борисович ушел 14-го ноября, в Америке еще была пятница, 13-е… Такое вот ужасное совпадение», — сказал Степан Джигарханян в беседе с sobesednik.ru.

Пасынок артиста, проживающий в США, также добавил, что сейчас он делает все возможное, чтобы прилететь в Москву. Однако собеседник портала отмечает, что из-за проблем с авиасообщением, вызванных пандемией коронавируса, ему будет сложно успеть на похороны приемного отца.

«Страшно заканчивать жизнь так, как он»

Ранее представитель театра Армена Джигарханяна сообщил о смерти актера. Артисту было 85 лет.

Армен Джигарханян — один из самых известных советских и российских артистов. Имя актера вошло в Книгу рекордов Гиннесса по числу сыгранных им ролей в кино.

Джигарханян запомнился зрителям по ролям в таких фильмах, как » Журавушка», «Здравствуй, это я!», » Тегеран— 43″, » Место встречи изменить нельзя», «Здравствуйте, я ваша тетя!» и многих других.