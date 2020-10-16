Российские ученые готовились, «что придет что-то неизвестное», и заранее создали шесть алгоритмов, на основе которых могут быть созданы вакцины от разных инфекций. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью Первому каналу.

«Сегодня есть разные технологии производства и создания вакцины в мире. Мы разработали шесть алгоритмов, шесть, так скажем, глобальных прототипов, на основании которых можно делать вакцины от разных инфекций. Мы готовились к тому, что случилось, что придет что-то неизвестное. Как мы будем действовать? У нас есть разные варианты», — заявила Попова.

Она назвала создание трех разных вакцин «прекрасным результатом для страны». По словам главы Роспотребнадзора, все три вакцины совершенно разные, они отличаются «по созданию своему, по алгоритму, по механизму производства, по технологии производства».

«Мы можем задействовать разные производственные площадки, которые есть в стране, для производства трех разных вакцин, которые могут быть впоследствии использованы для разных категорий людей», — подчеркнула главный санитарный врач России.

Как сообщал «Рамблер», в настоящее время в России зарегистрированы две вакцины от коронавируса. Первый препарат, вакцину «Спутник V» разработали специалисты медицинского центра имени Гамалеи. Она создана на основе ДНК аденовируса, который доставляет ген SARS-CoV-2 в клетки и подготавливает таким образом иммунную систему организма.

Подсчитаны потери всего мира из-за коронавируса

13 октября президент России Владимир Путин объявил о регистрации вакцина «ЭпиВакКорона», разработанной Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор». В отличие от первой, она содержит фрагменты вируса — синтетические пептидные антигены. Также Путин объявил, что «на подходе» третья вакцина от коронавируса.