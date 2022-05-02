Металлопластиковые окна – весьма удобный вариант остекления квартир, офисов, загородных домов, магазинов, любых жилых или нежилых помещений. Они просты в уходе. Их гораздо проще мыть. В отличие от деревянных, протереть окна надо с внутренней и наружной стороны, не требуется разбирать все окно.

Металлопластиковые конструкции считаются более лучшим типом остекления в плане энергоэффективности. Не требуется дополнительного утепления окна в зимнее время, как по старинке, утрамбовывали вату в щели и оклеивали их бумагой или газетами. В свете этого металлопластиковые конструкции выглядят весьма эстетично и современно, дополняют любые интерьеры. Но несмотря на большой ряд преимуществ их использования, есть и недостатки. Например, запотевание окон зимой. Попробуем далее разобраться, почему так происходит.

Причины запотевания кухонного окна

В данном случае конденсат образуется по причине высокой влажности из-за плохо работающей вытяжки и большого количества пара, образующегося во время приготовления пищи. В этом случае достаточно всего лишь приоткрыть створку окна, чтобы обеспечить хорошее проветривание помещения в процессе приготовления разнообразных блюд. Делать это нужно несмотря на плохую погоду. Подобные действия позволяют также избежать не только запотевания окна, но и образования конденсата на стенах, потолке и особенно над плитой. Оптимальным вариантом была бы установка над ней хорошей вытяжки.

Еще причины, почему потеют пластиковые окна изнутри

С таким неприятным явлением могут столкнуться владельцы дешевых конструкций. Появляться конденсат будет на окнах с трехкамерным профилем и однокамерным стеклопакетом. Такой вариант остекления совсем не подходит для жилых помещений и когда интересует экономия на энергозатратах.

Бюджетный вариант остекления рассчитан для нежилых неотапливаемых помещений, подсобок, тамбуров, подъездов, дач, складов. Для дома рекомендовано выбирать пятикамерные профили, трехкамерные стеклопакеты с высокими показателями энергоэффективности. Такие окна стоят дороже, но затраты быстро окупятся в свете постоянно дорожающих коммунальных платежей. Заказывать хорошие окна лучше изначально. Потом не удастся устранить данный недостаток.

Где приобрести хорошие пластиковые окна, которые не потеют

Сотрудники партнеров компании VEKA готовы предложить оптимальные в плане энергоэффективности, практичности и долговечности варианты остекления. Их выбирают за передовые технологии производства металлопластиковых окон, низкие цены, расширенное гарантийное обслуживание. Вызвать замерщика можно бесплатно в любое удобное время. Купить окна можно за наличные и в рассрочку. Есть и другие преимущества обращения, среди которых заказ окон по индивидуальным размерам, проведение всего комплекса работ под ключ и быстрое реагирование на клиентские просьбы.