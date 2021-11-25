Под кариесом зубов понимается специальный процесс, который подразумевает под собой ответную реакцию тканей зубов на их внешние факторы воздействия. С течением времени образовываются зубные дефекты, которые и называются кариесом.

Кариес может появиться за счет следующих факторов:

— Неправильное питание или диета. Для здоровых зубов необходим целый комплекс минералов и витаминов, которые содержатся в различных продуктах питания.

— Заболевания, которые напрямую связаны с формированием полости рта и зубов. Если их вовремя не лечить, то они приведут к функциональным изменениям и структурным сдвигам.

— Воздействие экстремальных факторов, которое приводит к повреждению тканей зубов. Сюда можно отнести частые перегревания и даже обморожения.

— Появление зубного налета, который в своем составе имеет множество микроорганизмов, негативно воздействующих на твердые ткани.

— Заболевания, которые приводят к изменению состава жидкости во рту, тем самым нанося вред зубам.

— Биохимический состав самого зуба. Если в нем будет недостаточно элементов, отвечающих за твердость и устойчивость к внешним факторам, то кариес будет развиваться с большой скоростью.

Отметим, что все вышеперечисленные причины возможно либо вылечить с помощью специалистов DentaGuard.ru, либо замедлить их развитие. Главное правило – правильный и ежедневный уход за полостью рта!

Способы лечения кариеса

Вылечить кариес можно с помощью неинвазивных и инвазивных процедур. В первом случае восстанавливается минеральный баланс зубов. Использовать такое лечение возможно только на начальных стадиях кариеса, которые еще не привели к видимым дефектам. Обычно применяют препараты с высоким содержанием фтора и кальция. Отметим, что каждый случай рассматривается индивидуально, после изучения минерального состава зубных тканей. Лечение подразумевает не боле 20 процедур, иначе оно будет считаться неэффективным.

Инвазивные методы потребуются в случаях глубоких и средних стадиях образования кариеса. Способ подразумевает под собой препарирование и наложение пломбы. В ходе процесса раскрывают кариозную полость, расширяют ее, удаляют все разрушенные части зуба и размягченный дентин, обрабатывают края эмали и открытую полость и устанавливают пломбу с приданием зубу правильной геометрической формы (какая была до воздействия на зуб кариеса).