В качестве одной из версий причин катастрофы истребителя пятого поколения Су-57 рассматривается отказ электродистанционной системы управления (ЭДСУ) самолета. Об этом рассказали источники «Известий».

ЭДСУ отвечает за команды на отклонение рулей управления, а также задействует механизацию крыла. Система могла выйти из строя в результате отказа одного из ее компонентов или сбоя программного обеспечения.

Также в полете могла отказать двигательная автоматика. Она регулирует режимы работы двигателей Су-57 и подачу топлива.

Представитель военно-промышленного комплекса, знакомый с ситуацией, рассказал «Известиям», что у Су-57 есть многоступенчатая защита от ошибок пилотирования. Она не позволит вывести самолет на критические режимы полета. В сложной ситуации летчику достаточно нажать кнопку, чтобы система сама вывела машину в горизонтальный полет.

Точные выводы должна сделать комиссия, которая уже приступила к работе. В ней принимают участие представители Главкомата ВКС, ОАК, ОКБ «Сухой», а также специалисты ЛИИ им. Жукова и 929 ГЛИЦ.

Су-57 потерпел крушение в Хабаровском крае ранее, 24 декабря. Пилот самолета катапультировался, его эвакуировали. Инцидент предположительно произошел во время испытаний. По предварительным данным, причинами могли стать технические проблемы или человеческий фактор.