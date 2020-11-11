Как сообщили учёные из медицинского центра Техасского университета, к нарушению микрофлоры кишечника приводит слишком сладкая пища.

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От воспалительных кишечных заболеваний в мире страдают 3,5 миллиона человек. Чаще всего речь идёт о язвенном колите и болезни Крона. ВЗК (воспалительные заболевания кишечника) — один из факторов риска рака толстой кишки. Они развиваются в любом возрасте, но чаще начинаются до 30 лет.

При ВЗК пациенты обычно чувствуют общую слабость, лихорадку, боли в животе, боли в суставах. У них пропадает аппетит, начинаются кишечные кровотечения, появляется чувство неполного опорожнения кишечника и ложные позывы на дефекацию.

Хроническое воспаление приводит к нарушению всасывания питательных веществ, что может вызвать истощение организма. В чем же причина такого состояния?

Учёные в ходе исследование отметили, что у подопытных грызунов, которым давали много сладкой пищи, начиналось воспалению толстой кишки. Причем уже через три дня, после того, как им стали давать сахар.

Сахар в больших объемах изменил состав микробиома, и в первую очередь — за счёт поддержки бактерий Akkermansia muciniphila. Они отвечают за разложение гликопротеина, главного компонента слизи, продуцируемой эпителиальными клетками кишечника.

В кишечнике пациентов с язвенным колитом, как правило, всегда находят активные ферменты, разлагающие слизь, подчеркивают специалисты.