Причиной падения пассажирского самолета Airbus A320 «Пакистанских международных авиалинии» над Карачи 22 мая стал человеческий фактор – пилот и диспетчер отвлеклись, обсуждая коронавирус, сообщает Reuters.

Отмечается, что технических неисправностей в самолете обнаружено не было. Министр гражданской авиации Пакистана Гулам Сарвар Хан подчеркнул, что пилот и диспетчер не следовали инструкциям безопасности, отвлекшись на разговоры об инфекции, так как у обоих были заболевшие родственники.

Самолет начал заходить на посадку со слишком большой высоты. Пилот вовремя этого не заметил. Он сказал «Я справлюсь», и продолжил обсуждать коронавирус. При этом экипаж был опытным и перед полетом проходил медицинское обследование.

Отметим, что самолет упал на жилой квартал, несколько домов были разрушены. Погибли 97 человек, о выживших поступала разная информация.