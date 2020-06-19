Несколько месяцев назад в Китае почти прекратились случаи заражения коронавирусом, и казалось, что с эпидемией покончено. Однако в июне зафиксировано сразу две вспышки заболеваемости. И если понять, откуда болезнь пришла в Пекин (источником там сразу назвали крупный рынок «Синьфади»), не так сложно, то в случае северокитайского города Тяньцзинь экспертам пришлось поломать голову. Вирусологи полагают, что там вирус мог скрываться в замороженных морепродуктах.

Несколько дней назад в Пекине было зафиксировано заражение коронавирусом. При более подробном изучении выяснилось, что всего случаев уже несколько десятков, и китайское правительство оказалось вынуждено перекрыть целый районов города, введя строгие ограничительные меры. Через несколько дней был зафиксирован еще один очаг болезни в городе Тяньцзинь – там заразился один человек, но при весьма странных обстоятельствах.

Китайские вирусологи предположили, что случай COVID-19, о котором сообщалось в городе Тяньцзинь на севере Китая, мог передаться человеку от замороженных продуктов, на которых находились частицы коронавируса

Заболевшим оказался 22-летний мужчина, работающий в городском отеле «Конрад». Он мыл посуду в отеле с 30 мая, время от времени занимаясь также и чисткой замороженных морепродуктов (судя по имеющимся сведениям, импортного происхождения).

Тяньцзиньский Центр по контролю и профилактике заболеваний сообщил, что инфицированный молодой человек никуда не ездил в течение 14 дней до начала его болезни, а также у него не было зафиксировано никаких контактов с подтвержденными или предполагаемыми больными.

После того, как эта информация была опубликована, началось расследование, откуда могли попасть в гостиницу морепродукты с частицами COVID-19. По последней информации семь сотрудников отеля «Конрад» недавно ездили в Пекин. Однако все в один голос уверяют, что никто из них не посещал рынок «Синьфади», где произошла пекинская новая вспышка коронавируса. Также ни один из этих людей не имел близкого контакта с заразившимся пациентом.

Заместитель директора кафедры биологии патогенов Уханьского университета Ян Чжаньцю сказал китайской газете Global Times, что пациент, скорее всего, был подхватил вирус через сами замороженные продукты или же через используемый для их замораживания лед. Здесь злую шутку могла сыграть именно заморозка. Если продукты были заражены коронавирусом, болезнь могла выжить в течение нескольких недель заморозки – гораздо дольше, чем в обычных условиях.

«При температуре от -20°С до -30°С вирус может жить месяцами или даже годами», – утверждает вирусолог.

Ян Чжаньцзю призвал местные власти провести исследование генома, чтобы выяснить, был ли вирус, переносимый пациентом в Тяньцзине, того же происхождения, что и в Пекине.

«Если да, то замороженные морепродукты, с которыми имел дело тяньцзиньский пациент, могут быть из той же партии, что и те, что были отправлены на пекинский рынок «Синьфади». И тогда можно с уверенностью сказать, что эта партия морепродуктов, или лед, используемый для ее замораживания, был заражен вирусом», – уверен ученый.

«Также возможно, что вирус имел то же происхождение, что и коронавируса в Ухане, этого тоже нельзя исключать», — отметил Ян. Тем не менее, полагает ученый, отдельные случаи, возникающие после крупной вспышки, это нормальное явление.

Параллельно китайские чиновники проводят расследование, как же коронавирус все-таки мог оказаться на рынке в Пекине. Наиболее распространенной остается версия, что «ноги» новой вспышки, поразившей китайскую столицу, «растут» из Европы. Поскольку следы заразы были обнаружены на досках для разделки лосося, импортированного, скорее всего, из Норвегии, многие пекинские супермаркеты от греха подальше решили убрать эту рыбу со своих прилавках.

«Вирус мог оставаться в импортированных замороженных продуктах и не мутировать из-за замороженной окружающей среды на протяжении всего периода хранения и транспортировки из-за рубежа до самого Китая, — считает помощник директора Национального института по контролю и профилактике вирусных заболеваний Чжан Юн. – В конце концов, мы видим, что этот вирус ближе к старому европейскому вирусу. Мы надеемся, что с помощью лабораторных тестов и анализа последовательности генома мы сможем узнать пути передачи».