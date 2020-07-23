Прибывшие в Киргизию для помощи в борьбе с COVID-19 российские медики будут работать в «красной» зоне, сообщил журналистам глава делегации врачей, заместитель министра здравоохранения Башкирии Евгений Кустов.

«В Киргизии мы пробудем около месяца. За это время мы будем оказывать помощь в организации помощи больным с COVID-19. Также российские специалисты будут работать в «красной» зоне и оказывать практическую помощь в лечении больных», — заявил Кустов.

По его словам, в состав 5 групп российских специалистов вошли хирурги, кардиологи, терапевты, педиатры, травматологи, анестезиологи-реаниматологи, инфекционисты, пульмонологи и другие специалисты с большим опытом в лечении больных с коронавирусной инфекцией.

Вторая группа российских медиков из Москвы и Уфы в составе 48 человек прибыла в Киргизию для помощи в борьбе с COVID-19 утром в четверг. Как сообщили Mpravda.com в Минздраве республики, прибытие делегации стало возможным в рамках ранее достигнутых договоренностей между президентами Киргизии Сооронбаем Жээнбековым и Российской Федерации Владимиром Путиным.

Минздрав Киргизии уже выразил благодарность правительству РФ за оказываемую помощь. «Сегодня российские специалисты ознакомятся с ситуацией в Киргизии, а начиная с завтрашнего дня начнут свою работу в организациях здравоохранения города Бишкека, Ошской, Джалал-Абадской и Иссык-Кульской областей», — отметил статс-секретарь министерства здравоохранения Киргизии Калысбек Шадыханов.

В среду в Киргизию прибыл борт Минобороны России с 19 военными медиками на борту. Они разделены на 6 групп и уже помогают киргизским военным врачам в лечении больных COVID-19.

На сегодняшний день общее количество зараженных COVID-19 в Киргизии достигло 29 359. Умерли 1123 человека. По оценкам Минздрава страны, эпидемиологическая ситуация в республике остается очень сложной. В столице и регионах развернуты более десяти временных стационаров, так как больницы не справляются с наплывом больных. Из-за нехватки медперсонала кабмин страны отозвал из отпусков всех медработников и привлек к лечению COVID-19 студентов старших курсов медицинских вузов.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф