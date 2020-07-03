После возобновления с 1 июля чартерных рейсов в Греции прибывшим туристам были сделаны 3611 тестов на коронавирус, у 11 авиапутешественников выявлен Covid-19, причем одна инфицированная туристка из Швеции сутки гуляла по Афинам, сообщает греческое общественное телевидение ERT.

Еще семь случаев коронавируса выявлено у автотуристов.

«У авиапассажиров 1 июля было пять подтвержденных случаев коронавируса. Речь идет о трех женщинах — из Швеции, Сербии, Румынии и паре греков. Женщина из Швеции нарушила 24-часовой карантин и была обнаружена гуляющей по Афинам», — сообщает телеканал.

Сейчас идет отслеживание контактов по всем подтвержденным случаям и их перевода в карантинные отели и комнаты.

Помимо этого, за последние сутки еще семь завозных случаев коронавируса были связаны не с авиапассажирами, а с автопутешественниками, которые на автомобилях приехали в Грецию через пункты пропуска на северных границах, сообщает ERT.