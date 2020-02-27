Прибыль растёт, председатель правления подает в отставку Ларс Рамквист, председатель правления Volvo, подал в отставку, несмотря на удовлетворительные показатели подразделения по продажам грузовой техники.

Кстати, отставке способствовало недовольство деятельностью председателя некоторых крупных акционеров компании. Рамквист возглавлял подразделение с 2000 года.

Акционеры перестали серьезно воспринимать деятельность председателя после того, как в менеджмент компании с его подачи было привлечено много женщин-иностранцев.

Кроме того, оклады управленческого персонала оказались весьма завышенными во время работы Ларса Рамквиста. В настоящее время компания Volvo ведет переговоры касательно продажи пакета акций Scania.

В связи с этим, участились запросы на запись семинар 9001 которые одобренны Академией Русского Регистра.

В 2000 году Еврокомиссия огласила запрет на слияние этих двух компаний. Если Volvo не найдет покупателя на эту часть, тогда половина акций компании будет передана в дочернюю структуру под названием Ainax.

Еврокомиссии сообщила Volvo, что они должны продать акции Scania до апреля 2004 года, поскольку взамен им было разрешено приобрести компании Mack Trucks и Renault Trucks. В совет директоров Scania также не должны входить представители Volvo.

В 2018 году прибыль Volvo с продажи грузовиков увеличилась в три раза по сравнению с предыдущим годом. Аналитики говорят, что успеху способствовало изменение ценовой политики, а также упрочнение позиций Volvo на американском рынке.

Компания увеличила цены на самые ходовые модели грузовиков, а также уменьшила затраты на производство благодаря закрытию фабрики на территории США. Также упали затраты на офисные расходы, например, был подключен недорогой спутниковый интернет.

Показатели прибыли увеличились почти в два раза, однако, биржевые инвесторы ожидали больших результатов. Все три самых распространенных бренда – Volvo Trucks, Mack Trucks и Renault Trucks увеличили объемы продаж.

В Северной Америке значительно увеличился спрос на грузовики из серии Volvo VN. Кстати, если говорить о рейтинге стран, в которых увеличился объем продаж грузовиков, то тройку лидеров составили США, Великобритания и Иран.

Компания направила многочисленные усилия на продвижение продукции на развивающихся и новых рынках.

Китайская Национальная корпорация грузового транспорта подписала соглашение с Volvo Trucks, в соответствие с которым в Джинане будет открыто производство грузовиков Вольво.